I Red Hot Chili Peppers annunciano il tour mondiale nel 2022 (Di venerdì 24 settembre 2021) Alla fine è successo: tramite un divertente video su Instagram, i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il nuovo tour, che li porterà in giro per il mondo a partire dal 2022. La notizia è arrivata nello stesso giorno del 30esimo anniversario del loro album più celebre, Blood Sugar Sex Magik. Con John Frusciante tornato nella formazione nel 2019, è probabile che la rock band sia in dirittura d'arrivo con la produzione di un nuovo album, che li porterebbe a calcare i palchi più celebri del mondo dopo più di due anni di stop dovuti alla pandemia. Sul sito della band è intanto possibile iscriversi alla mailing list per ricevere in anteprima notizie riguardo l'acquisto dei biglietti. Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: virginradio.it

