Kate Middleton in visita ufficiale tra le montagne e i laghi della sua infanzia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Kate Middleton è tornata a farsi vedere tra le montagne e i laghi che ama di più, quelli dove era solita trascorrere le vacanze in famiglia quando era bambina. La duchessa di Cambridge ha infatti trascorso una giornata nel Lake District, nell’aspro nord-ovest dell’Inghilterra. Durante la visita ufficiale al RAF Air Cadets Windermere Adventure Training Centre, Kate è andata in mountain bike con i cadetti e con loro si è anche cimentata nell’arrampicata. La Middleton, che della Royal Air Force è comandante onorario, tra boschi e attività fisica non poteva essere più felice. Lo dimostrano le foto che la ritraggono sempre sorridente (vedi gallery in alto).