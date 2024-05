Si picchiano sul treno e terrorizzano i passeggeri | arrestati due ventenni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Avevano bevuto una bottiglia di vodka a testa e assunto cocaina, il marocchino di 22 anni e il 20enne italiano, residente a Pregnana Milanese, sono statidagli agenti del commissariato di Rho-Pero con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati anche denunciati per interruzione di servizio pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti e rifiuto di fornire le generalità. Per loro anche una sanzione amministrativa per lo stato di ubriachezza. È successo mercoledì pomeriggio su un convoglio di Trenitalia diretto a Novara. I due hanno iniziato a litigare sul, passando di carrozza in carrozza, disturbando gli altri. Il capoha chiamato la centrale operativa del 112 raccontando che due persone ubriache stavano litigando, percuotendosi a vicenda, mettendo in pericolo anche ...

Bologna , 4 maggio 2024 - Due arresti per rapina per due ragazzi di origine tunisina rispettivamente di 31 e 26 anni. I fatti risalgono al 29 dicembre scorso, quando i due giovani sono entrati in una abitazione, che ospita minori stranieri, in via ...

Milano, picchiano a caso passeggeri su un treno: si scagliano contro gli agenti. Due giovani arrestati - Milano, picchiano a caso passeggeri su un treno: si scagliano contro gli agenti. Due giovani arrestati - Botte a passeggeri scelti del tutto a caso, poi anche agli agenti della stazione di Rho: arrestati un 18enne e un 21enne ...

Follia in treno: ragazzi picchiano passeggeri a caso, viaggiatori messi in salvo in una carrozza - Follia in treno: ragazzi picchiano passeggeri a caso, viaggiatori messi in salvo in una carrozza - Le botte ai viaggiatori scelti a caso. Poi le violenze contro gli agenti. Due ragazzi - un 18enne italiano e un 21enne cittadino marocchino, entrambi con precedenti - sono stati arrestati mercoledì po ...

Paura in Svizzera, uomo accoltella passanti strada, tra cui una donna incinta: arrestato - Paura in Svizzera, uomo accoltella passanti strada, tra cui una donna incinta: arrestato - Un uomo ha seminato il terrore nel Nord della Svizzera, a Zofingen, accoltellando diversi passanti per strada, tra cui una donna incinta ...