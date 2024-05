Ucraina - Nato | Russia non ha numeri per sfondare a Kharkiv

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I russi non hanno “né iné la capacità per una svolta strategica” innella nuova fase cruciale della guerra caratterizzata dall’offensiva nella regione di. Parola di Christopher Cavoli, il generale americano comandante supremo delle forze dellain Europa, che ha fatto il punto dopo una riunione del Comitato militare dell’Alleanza a Bruxelles. “So che i russi non hanno inecessari per una svolta strategica – ha dichiarato Cavoli -. Non hanno l’abilità e la capacità di farlo, di operare sulla scala necessaria per sfruttare qualsiasi svolta per un vantaggio strategico”. Ma, ha poi riconosciuto, “hanno la capacità di fare progressi locali e ne hanno fatti alcuni”. La valutazione del generale deriva da “contatti molto stretti con i nostri colleghi ...

