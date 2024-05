Bari-Ternana 1-1 - Breda | Tante occasioni fallit - non possiamo fare calcoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roberto, tecnico della, ha analizzato il pareggio ottenuto in casa delnell’andata del playout di Serie B: “Dopo i primi dieci minuti in cui abbiamo sofferto siamo saliti di intensità e abbiamo giocato meglio. Abbiamograndi, tra cui il rigore parato a Casasola. L’atteggiamento dei ragazzi è stato ottimo e non hanno perso la bussola quando siamo andati sotto. Nonpermetterci dinella gara di ritorno. Non giocheremo per il pareggio”. SportFace.

