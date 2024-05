Sassari - indagato per mafia il rettore candidato sindaco del centrodestra

(Di venerdì 17 maggio 2024) La Direzione distrettuale antidiha chiuso l’indagine «Monte Nuovo», che già nel settembre scorso aveva coinvolto 31 persone svelando presunti intrecci tra colletti bianchi e criminalità organizzata. Terminato first appeared on il manifesto.

Monte Nuovo, Mariotti non lascia la candidatura a sindaco - Monte Nuovo, Mariotti non lascia la candidatura a sindaco - "Col cuore a pezzi" dopo esser stato inserito tra gli indagati dell'inchiesta Monte Nuovo, il candidato Gavino Mariotti non molla la corsa per sassari.

Truffa “del figlio in arresto”: la mobile di Sassari arresta due giovani - Truffa “del figlio in arresto”: la mobile di sassari arresta due giovani - sassari. Il 15 maggio u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di sassari ha arrestato in flagranza di reato due giovani per truffa aggravata in concorso compiuta nei confronti di persone ...

Auto, società e conti correnti: sotto chiave un patrimonio accumulato con la droga - Auto, società e conti correnti: sotto chiave un patrimonio accumulato con la droga - Il provvedimento scaturito da un accertamento patrimoniale dopo l'operazione Jars scattata a Fondi su un'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti ...