(Di giovedì 16 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe stata una bella occasione ilcon, ma non è andata così:ha preferito rinunciare pur dialle due donne dei primi partiti del paese di confrontarsi tra loro. I punti fondamentali che contesto al governo sono sanità e lavoro: i dati Istat ci indicano un record di povertà assoluta negli ultimi dieci anni, che riguarda un italiano su dieci”. A dirlo è la segretaria del Pd Elly, intervenuta a Dritto e rovescio su Rete 4. “I salari sono cresciuti nel resto d’Europa e si sono abbassati in Italia: sotto i 9 euro non può essere definito lavoro – aggiunge, – Negli ultimi tre anni i prezzi sono saliti del 17%, mentre i salari reali sono nel 4.5%: abbiamo fatto proposte concrete sul caro vita, ma il governo non ci ha ...

L'analisi/ La parola negata a Roccella ha un nome: sopraffazione - L'analisi/ La parola negata a Roccella ha un nome: sopraffazione - Non è la prima volta che, in un evento pubblico, a qualcuno viene impedito di parlare, come è successo la settimana scorsa al ministro Eugenia Roccella, in occasione degli Stati Generali della ...

Europee, Schlein “Qualcuno ha voluto impedire confronto tra me e Meloni” - Europee, Schlein “qualcuno ha voluto impedire confronto tra me e Meloni” - ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe stata una bella occasione il confronto con Meloni, ma non è andata così: qualcuno ha preferito rinunciare pur di impedire alle due donne dei primi partiti del paese di conf ...

Travaglio a La7 smonta la riforma della giustizia: “L’unico obiettivo del governo è impedire le indagini sui reati più gravi” - Travaglio a La7 smonta la riforma della giustizia: “L’unico obiettivo del governo è impedire le indagini sui reati più gravi” - “ Al governo non ci sono fascisti ma berlus-cloni. E lo stanno dimostrando”. A dirlo è stato il direttore de i l Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, comme ...