Calcio | Inter; Lautaro ' per il rinnovo chiedete a Marotta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) IldiMartinez continua a essere un argomento molto caldo dopo la vittoria del campionato dell'. L'attaccante,venuto dal palco del Premio Gentleman Fair Play 2024, ha commentato la situazione: "Stiamo lavorando, spero di raggiungere un accordo con il club". Successivamente l'argentino ha ripercorso la sua avventura in Italia: "Sono molto contento e orgoglioso di quello che sto facendo nella mia carriera, ringrazio staff, compagni, i tifosi e tutte le persone che gravitano attorno al mondo. Ho lavorato molto ma non mi aspettavo di poter fare così tanto. Mi hanno dato una grande mano, sono grato per questo e cerco di ringraziarli in campo. Dobbiamo continuare così". Anche Giuseppe, amministratore delegato dell', ha preso parte ...