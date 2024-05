Viaggio nella protesta pro Palestina all' università di Bologna

(Di giovedì 16 maggio 2024) A un certo punto sono comparsi pure uomini con la gonna. Amici globalizzati assicurano: “In certi quartieri di Londra è normale”, “sì, anche a Berlino siamo abituati”. Ma qui non siamo a Londra o a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sangiuliano si inerpica nella stesura di alcuni dei luoghi più iconici del mondo, cadendo in una gaffe . Presente a Roma per presentare la nuova passeggiata archeologica, ha detto: "Se pensiamo a Parigi, pensiamo agli Champs-Élysées, se pensiamo a ...

New York come Londra . O forse pensava a Piccadilly Circus ma in mente ci è finita una delle piazza più iconiche della Grande Mela. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , ha fatto uno scivolone durante la presentazione della nuova ...

Nyt: 'La Nato valuta l'invio di istruttori in Ucraina' - Nyt: 'La Nato valuta l'invio di istruttori in Ucraina' - La Nato valuta la possibilità di inviare in Ucraina degli istruttori in modo da addestrare i soldati di Kiev.

Londra, William alla Royal Society - londra, William alla Royal Society - Il principe William ha visitato la Royal Society di londra per partecipare a un dibattito sulla resistenza antimicrobica durante il quale si sono incoraggiati ...

Questo “incendio verde” di un autobus elettrico a Londra non è di un autobus elettrico - Questo “incendio verde” di un autobus elettrico a londra non è di un autobus elettrico - Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook, a sua volta tratto da un post X che descrive un "incendio verde" di un autobus elettrico ...