Come le diete ricche di grassi alimentano il cancro al seno

“Oggi sto bene. E non ho più paura di parlare del Cancro al seno . Se prima non lo dicevo a nessuno, ora lo dico a tutti. Anche al panettiere: ‘Mi dà tre etti di focaccia? Ah, sa che ho avuto il Cancro al seno ?’”. È con tono di chi vuole ...

Clusone . Due giorni dedicati alla lotta contro il cancro al seno , a Clusone , il 18 e il 19 maggio: in campo ci sono visite seno logiche e ecografie gratuite per donne nelle fasce di età non raggiunte dallo screening del servizio sanitario. Il 18 ...

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: In Che Modo I Broccoli Riducono Il Rischio Di Cancro - Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: In Che Modo I Broccoli Riducono Il Rischio Di cancro - Opinione degli esperti diMariana Brkic Bachelor in Nutrition · 10 years of experience · Argentina Come verdure crocifere, i broccoli hanno sulforafano, un elemento vegetale che ha dimostrato di ridurr ...

La dieta Mediterranea contro il tumore al seno - La dieta Mediterranea contro il tumore al seno - Emerge da uno studio, secondo cui questo tipo di alimentazione permette di abbassare i rischi di tumore al seno ...

Dopo le ammissioni sui vaccini, si accelera la strategia del "curare i sani": è quanto accaduto col Covid, coi tragici risultati che sappiamo - Dopo le ammissioni sui vaccini, si accelera la strategia del "curare i sani": è quanto accaduto col Covid, coi tragici risultati che sappiamo - In Rai hanno scoperto l’amianto. I suoi giornalisti si ammalano o muoiono ed è colpa dell’amianto, del tetto in amianto di trenta o quaranta anni fa. Non dei vaccini recenti, dell’amianto. Cosa che, f ...