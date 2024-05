WTA Roma - Aryna Sabalenka raggiunge Iga Swiatek in Finale | sconfitta in due set Danielle Collins

(Di venerdì 17 maggio 2024) Come da pronostico. Sarà la n.2 del mondo,, ad affrontare nelladi sabato 18 maggio ala n.1 del ranking, Iga, negli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la nativa di Minsk si è imposta con il punteggio di 7-5 6-2 contro l’americana(n.15 del mondo). Dopo un primo parziale assai lottato,è venuta fuori e nella seconda frazione ha dilagato. Nel primo set partenza lanciata di. La bielorussa è molto aggressiva in risposta, mettendo in grande difficoltà la statunitense quando si trova a giocare la seconda di servizio: 4-1 e break per la n.2 WTA. Brava, però,a ritrovare la strada con ottimi vincenti dal lato del dritto. ...

