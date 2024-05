Ecco perché Milly non ha voluto Selvaggia a L’AcchiappaTalenti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa seraCarlucci tornerà con la seconda puntata del discusso, show no-sense di Rai1 difeso con le unghie e con i denti dalla sua ideatrice. Il nome diLucarelli, in fase progettuale, era stato accostato al programma ma alla fine non se n’è fatto di niente.cosa si scriveva online a gennaio 2024: “Stando ad alcune voci raccolte da Dagospia la padrona di casaCarlucci avrebbe proposto il ruolo di tutor aLucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano e già giudice di Ballando con le Stelle“. E alla fine? La domanda è stata posta ieri aCarlucci da SuperGuidaTv. “? Avevamo pensato a lei per la giuria. E’ una persona che stimo in maniera incondizionata. Poi abbiamo pensato che era ...