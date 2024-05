Barcellona | Laporta infastidito da dichiarazioni di Xavi - allenatore di nuovo a rischio addio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nonostante le sensazioni positive dell’ultimo periodo, il futuro disulla panchina delsarebbe nuovamente a. Secondo la stampa catalana, però, ci sarebbe un clima di forte tensione tra il presidente Joane il tecnico spagnolo. Il numero 1 del club e il dt Deco non sono partiti al seguito della squadra e sarebbero infastiditi per lerilasciate ieri in conferenza stampa dal mister, che aveva parlato delle difficoltà societarie del club in contrasto con le idee di, tanto che la continuità dello stesso fino al 2025 tornerebbe in dubbio. SportFace.