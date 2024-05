Europee - niente duello tv Meloni-Schlein

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Il confronto tv tra Ellye Giorgianon si farà. Sicuramente non in Rai. Difficilmente altrove. La segretaria del Pd sarebbe disponibile ad accettare l'invito di Enrico Mentana a La7: "Io ho sempre detto che sarei stata disponibile a un confronto con la presidente del Consiglio dovunque e in qualunque momento", L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel ...

Dopo la Brexit gli oltre 400mila gli italiani residenti nel Regno Unito registrati all'Aire non potranno votare per le prossime europee dal Consolato , come accadeva in passato, ma solo tornando in Italia. È quanto stabilisce la legge italiana per i ...

Elezioni europee, dopo l'attentato a Fico l’ombra della violenza sul voto per la Ue. Crosetto: «Interferenze estere» - Elezioni europee, dopo l'attentato a Fico l’ombra della violenza sul voto per la Ue. Crosetto: «Interferenze estere» - Il sussulto europeo è nelle parole del premier belga Alexander De Croo ... Fatta salva la tappa finale, a Piazza del Popolo a Roma il 1 giugno, niente tour e comizi coram populo. Una promessa utile a ...

Elezioni Europee 2024, Bandecchi mette in “riga” Vannacci: “Il mondo di Alternativa Popolare non è certo al contrario…” - Elezioni europee 2024, Bandecchi mette in “riga” Vannacci: “Il mondo di Alternativa Popolare non è certo al contrario…” - Il segretario nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi non accetta i commenti di alcuni follower sulla decisione di avere un responsabile Lgbtq di Ap e li invita ad andarsene e a seguire Va ...