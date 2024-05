Privatizzazioni - la rinuncia all’interesse nazionale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il piano didel ministro Giorgetti e delle presidente Meloni è miope, mette a rischio la possibilità per il governo di intervenire in settori strategici, potrebbe deteriorare la qualità first appeared on il manifesto.

Presidio contro la privatizzazione di Poste Italiane. "Fermiamo questo scempio" - Presidio contro la privatizzazione di Poste Italiane. "Fermiamo questo scempio" - "No alla privatizzazione di Poste italiane, fermiamo questo scempio per evitare di mettere a rischio un patrimonio pubblico e un servizio che non può essere svenduto". Così i sindacati hanno deciso di ...

Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo Meloni fa cassa con le privatizzazioni. Questa volta tocca a un gioiellino nelle mani del ministero dell’Economia. Come preannunciato negli scorsi mesi, il dicastero guidato da Giancarlo Gi ...

Privatizzazioni, il Tesoro fa cassa vendendo sul mercato il 2,8% di Eni. Operazione da 1,4 miliardi - privatizzazioni, il Tesoro fa cassa vendendo sul mercato il 2,8% di Eni. Operazione da 1,4 miliardi - Operazione accelerata e impegno a non vendere altre quote per 90 giorni. Ai valori di mercato sono 1,4 miliardi ...