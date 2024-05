Giro d’Italia - oggi tredicesima tappa | orari - come vederla in tv

Frazione per velocisti, si profila arriva in volata a Cento Il Giro d'Italia affronta oggi la tredicesima tappa , la Riccione-Cento di 179 km. Il gruppo, con Tadej Pogacar saldamente maglia rosa, dopo la dodicesima tappa con le fatiche per i muri ...

Alaphilippe da solo al traguardo - Alaphilippe da solo al traguardo - Il francese Alaphilippe, due volte campione del mondo, si aggiudica per distacco la 12.ma tappa del giro, Martinsicuro-Fano, 193km. Alaphilippe stacca nel finale Mirko Maestri, suo compagho di fuga.

Alaphilippe, l’arte dell’attacco e la trilogia dei grandi giri: ha vinto tappe a Giro, Tour e Vuelta - Alaphilippe, l’arte dell’attacco e la trilogia dei grandi giri: ha vinto tappe a giro, Tour e Vuelta - Con la vittoria di Fano il francese diventa il 108° della storia a fare il tris: un elenco aperto da Fiorenzo Magni nel 1955 ...