Highlights e gol Almeria-Barcellona 0-2 - Liga 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilbatte 2-0 l’in trasferta nella sfida valida per la 36ª giornata di. Un gol per tempo per la squadra di Xavi, entrambi realizzati da Fermin Lopez (14? e 67?). Successo che proietta il club blaugrana a 79 punti, a +4 sul Girona, che è caduto in casa contro il Villareal e a +6 sull’Atletico Madrid a due giornate dalla fine.ultimo a 17 punti. Ecco glidella sfida. SportFace.

Philadelphia Union vs. New York City FC: MLS Match Highlights (5/15) - Scoreline - Philadelphia Union vs. New York City FC: MLS Match highlights (5/15) - Scoreline - Match highlights from Tottenham Hotspur vs. Chelsea.

UD Almería – FC Barcelona Live – La Liga: Football Scores & Highlights - UD Almería – FC Barcelona Live – La liga: Football Scores & highlights - Follow the La liga live Football match between UD Almería and FC Barcelona with TNT Sports. The match starts at 20:30 on 16 May 2024. Catch the latest UD Almería and FC Barcelona news and find up to ...

Atalanta-Juventus 0-1, gol e highlights: Vlahovic regala la Coppa Italia ad Allegri - Atalanta-Juventus 0-1, gol e highlights: Vlahovic regala la Coppa Italia ad Allegri - Leggi su Sky Sport l'articolo Atalanta-Juventus 0-1, gol e highlights: Vlahovic regala la Coppa Italia ad Allegri ...