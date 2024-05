Zhang-Pimco - ancora nessuna firma Problema con Oaktree – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Intorno all’Inter girano tre ipotesi, tutte plausibili per il futuro. C’entrano il presidente Stevene il fondo. Matteo Barzaghi per Sky Sport dà la notizia su X. PROBLEMI – Stevendeve restituire 375 milioni di euro circa adper il prestito elargito dal fondo ormai nel 2021. La scadenza è il 20 maggio, ma potrebbe subire una dilazione di qualche giorno. Il motivo?, secondo Matteo Barzaghi, rivendica delle clausole all’interno del precedente accordo. Tranon c’èlaper l’Inter, i problemi sono dovuti all’altro fondo. Rimane tutto comunque in via di definizione, ma fino all’ultimo ogni scenario è possibile. Inter-News - Ultime ...