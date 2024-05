«Non ci sono segnalazioni di danni. La protezione civile e la polizia municipale stanno effettuando tutte le verifiche ma non ci sono segnalazioni». Così il sindaco di Pozzuoli...

Pisa, 9 marzo 2024 - Piccolo è bello. Ma non sempre le parole che hanno dato il titolo al famoso libro dello storico economista tedesco Ernst Friedrich Schumacher sono vere. Almeno quando piccolo è legato alla dimensione dei Comuni a caccia di ...

Dario Nar della e Maurizio Rasero sono i due Sindaci italiani , rispettivamente di Firenze e Asti, ospiti ieri del programma “Conversation with Global Mayors” (Conversazione con i Sindaci nel mondo ) di Cgtn, televisione controllata dal dipartimento ...

I sindaci di tutto il mondo e il Papa uniti sul clima: “Così sfidiamo le lobby del carbone” - I sindaci di tutto il mondo e il Papa uniti sul clima: “Così sfidiamo le lobby del carbone” - Nardella: “Non siamo riusciti a incontrare Von der Leyen ma con Francesco c’è consuetudine”. Hidalgo: “L’ecologia è demonizzata da ideologi reazionari ma è la ...

Anfiteatro, stadio, cantieri: a Radar il dibattito dei candidati sindaci di Cagliari - Anfiteatro, stadio, cantieri: a Radar il dibattito dei candidati sindaci di Cagliari - Le cose da fare, con visioni distanti, ma tutte nella direzione dello sviluppo verso un ruolo cardine nel Mediterraneo, sono state al centro del dibattito dei candidati sindaci a Radar, il programma ...

Emergenza maltempo. Il sindaco Marcon: «Situazione drammatica, state lontano dagli scantinati» - Emergenza maltempo. Il sindaco Marcon: «Situazione drammatica, state lontano dagli scantinati» - CASTELFRANCO (TREVISO) - «La situazione è drammatica». Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, in serata ha diffuso in videomessaggio in cui invita a cittadini castellani ...