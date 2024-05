Paderno - scuole allagate per il maltempo | arriva la protezione civile

Nubifragio sulla Lombardia, dopo il Lambro esonda anche il Seveso - Nubifragio sulla Lombardia, dopo il Lambro esonda anche il Seveso - Esondazioni e allagamenti, causati da una pioggia caduta incessante per 24 ore, stanno creando pesanti disagi a Milano e in gran parte della Lombardia. E le previsioni non promettono nulla di buono. I ...

Maltempo: nubifragio sulla Lombardia, esondano Lambro e Seveso. Riaperta l’A4 tra il Bresciano e la Brianza - Maltempo: nubifragio sulla Lombardia, esondano Lambro e Seveso. Riaperta l’A4 tra il Bresciano e la Brianza - L’allerta proseguirà anche domani 16 maggio. Salvato uomo a Milano. Secondo le previsioni, fenomeni intensi continueranno a colpire Piemonte e Lombardia per poi scivolare verso Emilia, Veneto e gran p ...

Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, scuole evacuate, fiumi esondati, piante cadute. La citta di Milano, ma anche l'hinterland e la Brianza, fanno i conti con una nuova ondata ...