Lo stress da caldo sta colpendo le barriere coralline dei Caraibi prima che mai quest’anno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lodaminaccia ledeiMentre ledel mondo subiscono il quarto evento di sbiancamento globale, i dati della National Oceanic and Atmospheric Administration indicano che lodaneiè superiore all’anno precedente. Derek Manzello, coordinatore del programma Coral Reef Watch, ha sottolineato la gravità della situazione definendola “senza precedenti”. Gli scienziati sperano in un miglioramento con l’indebolimento del fenomeno El Niño, associato a temperature oceaniche più calde. Temperature record e danni alleAttualmente, le temperature neiraggiungono livelli estremi, ...

Lunigiana, 7 marzo 2024 – La mimosa è simbolo della Festa delle Donne, è sempre stato un fiore di marzo, scelto apposta per questo. Ad un osservatore anche distratto non sarà sfuggito che da circa venti giorni colora i giardini con il suo giallo ...

“Rischio stress termico”, Celebre (Fillea Cgil): Occhiuto dovrebbe emanare linee di indirizzo per tutelare i lavoratori - “Rischio stress termico”, Celebre (Fillea Cgil): Occhiuto dovrebbe emanare linee di indirizzo per tutelare i lavoratori - e i malori connessi al caldo. A essere esposti al rischio stress termico sono tutti coloro che svolgono attività all’aperto come i lavoratori dell’edilizia civile e stradale, così come tutti quei ...

Rischio caldo sui posti di lavoro, Fillea Cgil chiede alla Regione di emanare norme per tutelare i lavoratori - Rischio caldo sui posti di lavoro, Fillea Cgil chiede alla Regione di emanare norme per tutelare i lavoratori - come sindacato ribadiamo la necessità che il problema “caldo” venga affrontato il più presto possibile senza più considerarlo straordinario» CATANZARO - «Non vogliamo che si affronti il “rischio ...

Rischio caldo torrido sul lavoro. Sigla: estate alle porte, Regione intervenga subito - Rischio caldo torrido sul lavoro. Sigla: estate alle porte, Regione intervenga subito - Un tema decisamente “caldo”, quello del “rischio stress termico” sul posto di lavoro: lo porta al centro dell’attenzione il Segretario Generale della Fillea Cgil della Calabria, Simone Celebre, che ...