Razze autoctone | un bando pluriennale per gli allevatori toscani

(Di venerdì 17 maggio 2024) Più risorse e sostegno agli. Arriva un2024 e 2025 che sostiene le imprese agricole per l’acquisto di animali per migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti con particolare riferimento a quelli di. Alcune infatti, benché geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio toscano, sono minacciate dal rischio di estinzione. La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare, ha messo a disposizione 126mila euro scegliendo di investirli su unsu due annualità così da rispondere all’esigenza deglidi acquistare i capi, a seconda della specie, nei diversi periodi dell’anno in cui si svolgono le aste, coprendo un periodo di circa un ...

Firenze, 10 maggio 2024 - Più risorse e sostegno agli allevatori . Arriva un bando pluriennale 2024 e 2025 che sostiene le imprese agricole per l’acquisto di animali per migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti con particolare riferimento ...

Inchiesta Sanità a Catania, Il verdetto solo dopo le elezioni europee. Legittimo impedimento per Razza - Inchiesta Sanità a Catania, Il verdetto solo dopo le elezioni europee. Legittimo impedimento per Razza - Vorrei ma non posso. Bisognerà aspettare il prossimo 18 giugno per avere un verdetto- o almeno così dovrebbe essere – sul processo nato sull’inchiesta nel mondo della Sanità etnea. Al centro della vic ...

Vivere Lama, il candidato sindaco Stefano Veschi: "Iniziativa con tanta partecipazione" - Vivere Lama, il candidato sindaco Stefano Veschi: "Iniziativa con tanta partecipazione" - "Anche a Lama abbiamo avuto modo di confrontarci con commercianti, associazioni e cittadini – ha dichiarato Stefano Veschi, candidato sindaco di San Giustino Partecipa, che ha aggiunto “ci sono tutte ...

La “cancel culture” secondo Cambridge: messa al bando la parola “anglossassone”. “Ricorda i suprematisti bianchi” - La “cancel culture” secondo Cambridge: messa al bando la parola “anglossassone”. “Ricorda i suprematisti bianchi” - La casa editrice dell’università inglese ha cambiato il nome della rivista Anglo-Saxon England in Early Medieval England and its Neighbours. Pioggia di critiche ...