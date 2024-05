Fedez cacciato dal The Club | la foto col buttafuori La lite? Non per una ragazza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano – Sono da poco passate le 2.30 del 22 aprile, siamo all’interno della discoteca Thedi corso Garibaldi, in pieno centro a Milano. Una telecamera immortala il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte, vicino alle scale del locale: accanto a lui, di spalle, c’è uno degli addetti alla sicurezza del locale, che gli tiene una mano sulla spalla destra come a volerlo bloccare o calmare. Il trentaquattrenne ha il braccio sinistro alzato e guarda in un’altra direzione, come a indicare qualcuno. Il frame, agli atti dell’indagine su quanto accaduto quella notte prima al Thee poi in zona Portello, riprende i momenti immediatamente successivi al litigio nel privè con Cristiano Iovino, il personal trainer romano di 37 anni picchiato poco più di mezz’ora dopo da un gruppo di persone di cui avrebbe fatto parte anche il rapper ...

