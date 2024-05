Critica Valditara - provvedimento disciplinare per Raimo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Avevato il ministro, per questo avrebbe violato il nuovo codice etico dei dipendenti pubblici: Christianil 21 maggio dovrà comparire nella sede dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, first appeared on il manifesto.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , risponde alle critiche sulla riforma del voto in condotta , affermando che chi la contesta "non ha capito molto di quello che significa". Secondo il Ministro, l'obiettivo della riforma è ...

