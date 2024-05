Antisemitismo | in Italia aumentano minacce e violenze contro gli ebrei

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 17 maggio 2024) A causa della guerra fra Israele e Hamas a Gaza stanno crescendo nel mondo gli atti di. Anche in. La senatrice a vita Liliana Segre li subisce da molto tempo. E in questi giorni ha commentato la forte ondata di un fenomeno che si credeva non dovesse mai più tornare a livelli intensi. “Ricevopazzesche che ho ignorato per anni” ha affermato Segre durante un evento al Memoriale della Shoah di Milano il 13 maggio. “Mi preoccupo di questi odiatori” ha aggiunto Segre. “In generale dovrebbero essere protetti e curati. Ma io ho visto tutto, come potrei avere paura a uscire di casa?“. “Dico sempre – ha aggiunto – che ho vissuto invano. Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare ciò che era successo. E ritrovarmi a 94 anni a sentirmi dire ‘stai attenta, stai a casa’… A me piace vivere, sono attiva, ho tante ...