Pronostico in breve | Crystal Palace vs Aston Villa – 19 05 24

Concorrenza: premier League Mercato: Jean-Philippe Mateta può segnare in qualsiasi momento Probabilità: 8/11 @1xBet Cercando di concludere la stagione 2023/24 con un'altra esibizione dilagante, ilaccoglierà l'a Selhurst Park domenica pomeriggio. A cominciare dai padroni di casa, mentre ilavrebbe potuto nominare Oliver Glasner solo a febbraio, gli Eagles hanno continuato con un notevole gioco in Premier League. Continuando a ricevere una serie di consensi da tutta la massima serie inglese, l'ex tecnico dell'Eintracht Francoforte trova che l'atmosfera nel suo campo sia alle stelle. Mettendo in mostra un'altra prestazione dominante lo scorso fine settimana mentre si facevano strada ...