Ucraina - Kiev chiede ‘istruttori’ Nato. Usa dicono no

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I paesi membri dellasi avvicinano all'invio di truppe in. L'obiettivo dell'Alleanza è mandare istruttori per addestrare le forze armate diimpegnate da oltre 2 anni nella guerra contro la Russia. E' lo scenario che prospetta il New York Times, evidenziando che la decisione che potrebbe avvicinare Stati Uniti e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – I paesi membri della Nato si avvicinano all'invio di truppe in Ucraina . L'obiettivo dell'Alleanza è mandare istruttori per addestrare le forze armate di Kiev impegnate da oltre 2 anni nella guerra contro la Russia. E' lo scenario che ...

NYT:Nato valuta invio istruttori a Kiev - NYT:Nato valuta invio istruttori a kiev - 23.00 NYT:Nato valuta invio istruttori a kiev La Nato valuta la possibilità di invia- re in ucraina degli istruttori per ad- destrare i soldati di kiev.Lo riporta il New York Times, sottolineando come ...

Russia-Ucraina, continua la tensione. Drone colpisce auto a Belgorod, morti madre e figlio di quattro anni - Russia-ucraina, continua la tensione. Drone colpisce auto a Belgorod, morti madre e figlio di quattro anni - Putin accolto da Xi in Cina. I legami Pechino-Mosca favoriscono «la pace», dice il presidente cinese. Lo zar gli fa eco definendoli «stabilizzanti» per il mondo.

Ucraina, Nato e invio di soldati: lo scenario del New York Times - ucraina, Nato e invio di soldati: lo scenario del New York Times - "I russi non sono non hanno i numeri per una svolta strategica a Kharkiv, ma nemmeno le competenze o i mezzi adatti". Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate in… Leggi ...