Ecco perché Fedez ha denunciato Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 17 maggio 2024) Circa due settimane faè stato ospite da Giuseppe Cruciani a La Zanzara. Un’ospitata avvenuta in locoil rapper si trovava proprio a Roma per fatti personali, non lontano dagli studi radiofonici. Era lì per presenziare in Tribunale per una denuncia ricevuta dal Codacons. In quell’occasione, a provocazione diretta di Giuseppe Cruciani: “Vuoi promettere che non quereli più nessuno?“,ha così risposto: “Ma chi ho querelato? Ho vinto una querela con Filippo Facci, con cui sono in buoni rapporti. Poi l’innominabile. Poi non ho mai querelato nessuno, neanche Salvini o Gasparri che mi ha dato dell’eroinomane. Sono io che ho la cintura nera di querele. Ma a parte loro non ho mai querelato nessuno, ma non ho neanche mai perso contro nessuno“. L’innominabile, ovviamente, sarebbe...