Sciopero dei treni 19 e 20 maggio - Matteo Salvini firma la precettazione per il Gp di Imola

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nuovo scontro in vista tra i sindacati esullo. Il ministro dei Trasporti hato lasull’agitazione dei ferrovieri in programma per domenica 19 e lunedì 20a causa del Gran Premio didi Formula 1. Il responsabile del Mit ha reso note le motivazioni attraverso una nota nella serata di giovedì 16laNella comunicato del Ministero si spiega che si tratta di una decisione “maturata soprattutto in vista dell’importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di ...