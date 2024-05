Napoli - lidi liberi ma solo per pochi

(Di venerdì 17 maggio 2024) C’è la prenotazione, che va fatta sul portale on line e fa nulla se magari hai ottant’anni e ignori cosa siano una password o internet. C’è poi il divieto di first appeared on il manifesto.

sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli il presidente, De Laurentiis , non vuole perdere tempo prezioso. Il tecnico salentino è un chiodo fisso ma costa molto. Poi ci sono 3 canditature 'possibili' e una vecchia conoscenza per provare la ...

Napoli, De Laurentiis: “Conte Ne avete parlato solo voi” - napoli, De Laurentiis: “Conte Ne avete parlato solo voi” - Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli, ha risposto alla inevitabile domanda relativa alla possibilità di vedere Conte in azzurro ...

ADL frena su Conte: "Ne parlate solo voi. Quando presi Sarri e Spalletti mi fecero gli striscioni..." - ADL frena su Conte: "Ne parlate solo voi. Quando presi Sarri e Spalletti mi fecero gli striscioni..." - Gli chiedono di Conte, ma De Laurentiis glissa sul tema e risponde così in conferenza stampa: "Ne avete parlato voi, io non ne ho mai parlato. Ne ho parlato a novembre, poi mai più. Quando chiamai ...

De Laurentiis: "Conte Non c'è solo lui a poter far grande il Napoli" - De Laurentiis: "Conte Non c'è solo lui a poter far grande il napoli" - Alla presentazione del doppio ritiro degli azzurri: "Stiamo partendo con una rifondazione totale: bisogna investire bene e non avere fretta". E sullo stadio: "Ho chiamato i miei architetti per il rest ...