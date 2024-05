Matilde infrange le regole de L’Isola | la produzione prende provvedimenti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nuovo provvedimento disciplinare a Cayo Cochinos. Questa volta ad aver infranto lededei Famosi è stataBrandi, leader di questa settimana. La naufraga avrebbe oltrepassato i limiti consentiti per la pesca e per questo laè intervenuta con una punizione che ha colpito tutto il gruppo. “Ragazzi questo comunicato è contro di me. Dice che ho infranto il regolamento del programma. Ecco cosa c’è scritto:’Lo spirito deè davvero arrabbiato. Lesono state nuovamente ancora una volta. La Brandi infatti ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Proprio lei che questa settimana è leader e dovrebbe dare il buon esempio. Per i suoi comportamenti scorretti verrà punito tutto il vostro gruppo. Abbiamo deciso quindi che per le ...