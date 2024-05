Maltempo - allerta rossa in Veneto Temporali in Lombardia | disperso uomo nel comasco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ancorasulle regioni del Nord Italia, con il territorioosservato speciale: per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Si cerca undi 66 anni: è caduto nelle acque del torrente Serenza neldopo il crollo di un ponte. Diramato livello massimo disu gran parte del territorioper domani, arancione in, Friuli-Venezia Giulia, gialla in Piemonte

Meteo Latina: oggi sereno, Sabato 18 temporali e schiarite, Domenica 19 pioggia e schiarite - Meteo Latina: oggi sereno, Sabato 18 temporali e schiarite, Domenica 19 pioggia e schiarite - Situazione in tempo reale: La rilevazione radar più vicina delle ore 0:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizza ...

Meteo: Temporali, Grandine e Supercelle in esaurimento, migliora in nottata, i dettagli - Meteo: temporali, Grandine e Supercelle in esaurimento, migliora in nottata, i dettagli - Una forte ondata di maltempo ha imperversato su gran parte del Nord Italia nelle ultime 48 ore, favorendo la formazione di temporali a carattere di supercella, grandinate diffuse su molte regioni così ...

Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto. Temporali in Lombardia. DIRETTA - Maltempo, allerta meteo rossa in veneto. temporali in Lombardia. DIRETTA - Ancora temporali sulle regioni del Nord Italia, con il territorio veneto osservato speciale: per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. Disperso ...