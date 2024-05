Ucraina - Nato | Russia non ha numeri per sfondare a Kharkiv

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I russi non hanno "né iné la capacità per una svolta strategica" in. Parola di Christopher Cavoli, il generale americano comandante supremo delle forze dellain Europa, che ha fatto il punto dopo una riunione del Comitato militare dell'Alleanza a Bruxelles. "So che i russi non hanno iL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su ...

La Nato valuta la possibilità di inviare in Ucraina degli istruttori in modo da addestrare i soldati di Kiev. Lo riporta il New York Times, sottolineando come una tale mossa spingerebbe gli Stati Uniti e l'Europa a essere più coinvolte nella guerra. ...

(Adnkronos) – I russi non hanno "né i numeri né la capacità per una svolta strategica" in Ucraina . Parola di Christopher Cavoli, il generale americano comandante supremo delle forze della Nato in Europa, che ha fatto il punto dopo una riunione del ...

