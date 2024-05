Tromba d’aria devasta il cimitero di Santa Vittoria a Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Reggio Emilia), 16 maggio 2024 – Nella giornata di venerdi 17 maggio resta chiuso ildidi, dove una, al passaggio del temporale che ha interessato parte della Bassa Reggiana, ha provocato gravissimi danni strutturali. Nella Bassa grandine e strade allagate / Danni in tutta la regione, Ravennate di nuovo in ginocchio Non solo sedie, scale e contenitori dei rifiuti fatti volare come piume, ma soprattutto si registrano danni a diverse tombe. Alcune lapidi in marmo sono state letteralmente spazzate via, piegate dalla forza del vento e staccate dal basamento. E parte del tetto si è ritrovato con parecchie tegole volate via. Una situazione subito affrontata dai tecnici di Sabar, la società intercomunale che ...