Celiachia - in Italia solo 9mila diagnosi l’anno Troppi casi ancora sommers - i consigli dell’esperto

(Di giovedì 16 maggio 2024) MILANO – Aumentano glini affetti da. Inad oggi sono oltre 224mila idiagnosticati, ma i numeri sono molto più alti se si considera l’enorme dato deii: sono infatti circa 350mila le persone celiache che non sanno di esserlo, con una media di “sole”effettuate. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO Malattie Dermatologiche: nasce SKIN La dieta chetogenica per curare il mal di testa Cura dei Denti, ecco come mantenere la salute del nostro sorriso Microbiota intestinale, perché è importante? Ansia e stress: uno ...

sono 80 in più in un mese, nessun decesso Sfiorano i 200 i casi di Dengue registrati quest'anno in Italia . "Dal primo gennaio al 13 maggio 2024 , al sistema di sorveglianza nazionale risultano 197 casi confermati di Dengue , tutti associati a viaggi ...

Il caso Josette a Bologna - Il caso Josette a Bologna - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Bologna (Bologna). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...

Sassari, rapinò un studentessa in casa: sette anni e mezzo a Claudio Dettori - Sassari, rapinò un studentessa in casa: sette anni e mezzo a Claudio Dettori - Il 27enne avrebbe fatto irruzione in un’abitazione con due complici che non sono stati individuati. La corte d’appello a settembre gli aveva confermato l’ergastolo per l’omicidio Fara, due mesi fa un’ ...

San Donà. Fentanyl, video-choc alla stazione dei bus: tre ragazzi in preda ai sintomi della “droga degli zombie”, ma sarebbe un fake - San Donà. Fentanyl, video-choc alla stazione dei bus: tre ragazzi in preda ai sintomi della “droga degli zombie”, ma sarebbe un fake - SAN DONÀ - Allarme Fentanyl a San Donà, ma si tratta di una bufala. Da giorni la città è associata a un video - divenuto virale in rete - che mostra tre giovani in ...