Playoff Serie A | Baldasso firma il ruggito d' orgoglio di Tortona

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bologna, 16 maggio 2024 – Dopo un giorno di riposo, sono ripresi i quarti di finaledellaA di basket e al PalaFerraris di Casale Monferrato è arrivato ild’della Bertram Derthonache, per la prima volta davanti al suo pubblico in questa, ha annullato il primo match point a disposizione della Virtus Segafredo Bologna battendola 91-81. La compagine piemontese, trascinata dai 17 punti di un tarantolato Tommaso(17 punti e 4/9 dalla lunga distanza), è stata protagonista di una eccellente prova balistica – come dimostra il 15/36 nel tiro da tre punti – ed è di fatto rimasta in testa per tutto l’arco dei 40’, riuscendo a respingere ogni assalto della Virtus, che ha dovuto fare i conti con l’assenza di Iffe Lundberg e con ...