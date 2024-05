Gli alberi vanno potati con moderazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Spesso sul Carlino ho occasione di leggere notizie disani abbattuti per fare posto al tram o ad altre iniziative urbanistiche. Queste piante sono però utili ed importanti, poiché ombreggiano i quartieri della nostra bella città donando refrigerio nei periodi di maggior calura e, cosa non da poco, sono essenziali per purificare l’aria che respiriamo. La natura, però, richiede una puntuale manutenzione e, solo per fare un esempio, in via Valdossola a Bologna sono presenti alti platani che fiancheggiano la pista ciclabile, ma con le loro fronde invadono ormai le proprietà private. Forse una giusta via di mezzo tra l'abbattimento indiscriminato ed una potatura in più, eseguita nel rispetto del ciclo biologico delle piante, sarebbe auspicabile! Alessandra Tartarini