Cambia tutto sul tecnico - il Dirigente parla chiaro | Nulla è stato deciso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sono tanti i tecnici accostati al Napoli per la prossima stagione, ad oggi, però, non esiste alcuna certezza in merito. Antonio Conte è il nome più gettonato dell’ultima settimana. Ilpugliese, amico di lunga data di Aurelio De Laurentiis, secondo i vari addetti ai lavori avrebbe ceduto alle avances del patron, che sta corteggiando quest’ultimo da novembre, quando decise di esonerare Rudi Garcia, primo dei 3 allenatori stagionali del Napoli. Nonostante ciò, ad oggi non è arrivata nessuna firma, anzi, questa sera, lo stesso De Laurentiis, si è reso protagonista di una mezza smentita, seppur almeno a quanto pare di facciata, negando i contatti con l’ex Inter e Juventus. Annuncio improvviso:delil futuro deldi Serie A? Le ultime Oltre a Conte, ci sono gli altri 3 allenatore facenti parte del ...

cambia lo scenario per un allenatore della Serie A La società di massima Serie non vuole farselo sfuggire: rinnovo a sorpresa in vista. Lo scenario cambia radicalmente tra le file del Genoa. La società ligure ha come obiettivo quello di tenersi ...

Reijnders: "L'anno prossimo vogliamo lo scudetto. Pioli Per me è importante" - Reijnders: "L'anno prossimo vogliamo lo scudetto. Pioli Per me è importante" - Al premio Gentleman per ritirare il riconoscimento vinto come migliore del Milan, l'olandese suona la carica in vista della prossima stagione: "Le cose andranno meglio perché il gruppo sarà più amalga ...

Montuori: "Conte ha chiesto a Ferrara di venire a Napoli. Ciro cambia idea" - Montuori: "Conte ha chiesto a Ferrara di venire a Napoli. Ciro cambia idea" - Secondo quanto afferma Gennaro Montuori, l'ipotesi relativa all'approdo di Antonio Conte al Napoli è molto concreta.

Oltre 23.000 firme raccolte in tre mesi: prosegue la campagna del PD per cambiare la legge sanitaria - Oltre 23.000 firme raccolte in tre mesi: prosegue la campagna del PD per cambiare la legge sanitaria - Proseguirà altri tre mesi la campagna del Partito democratico per presentare una riforma della sanità che garantisca il principio universalistico del diritto alle cure ...