La FDA approva il farmaco Amgen per la forma persistentemente mortale di cancro ai polmoni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una nuova speranza per i pazienti affetti daaiLa Food and Drug Administration ha recentementeto un trattamento innovativo per i pazienti con unadiai. Il, chiamato tarlatamab o Imdelltra, prodotto da, ha dimostrato di triplicare l’aspettativa di vita dei pazienti. Un’aspettativa di vita raddoppiata Secondo gli studi clinici, ilha portato a una sopravvivenza mediana di 14 mesi dopo l’assunzione, con una risposta positiva nel 40% dei pazienti trattati. Dopo anni di mancanza di progressi significativi nel trattamento delaia piccole cellule, questooffre L'articolo ...

Nicolò De Devitiis de “Le Iene ” si è recato a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore insieme e raccontare un po’ la vita dell’artista. La città americana è stata molto importante per Rose Villain , dove ha vissuto per 14 anni. ...

Nicolò De Devitiis de “Le Iene ” si è recato a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore insieme e raccontare un po’ la vita dell’artista. La città americana è stata molto importante per Rose Villain , dove ha vissuto per 14 anni. ...

Tumore al polmone, 1 studente su 3 ha fumato almeno una volta nella vita - Tumore al polmone, 1 studente su 3 ha fumato almeno una volta nella vita - Il vizio del fumo inizia spesso da giovanissimi. Infatti, il 36% degli studenti tra i 14 e i 17 anni ha fumato almeno una volta nella propria vita e un over 15 su cinque è un tabagista abituale. Lo st ...

Tumore dello stomaco, preoccupazione per forma aggressiva diffusa tra le donne - Tumore dello stomaco, preoccupazione per forma aggressiva diffusa tra le donne - Grazie all’eradicazione dell’Helicobacter Pylori e all’educazione del pubblico su una corretta alimentazione il tumore gastrico è in costante declino, soprattutto nei paesi occidentali. Tuttavia, il c ...

Lotta alle neoplasie, 11 milioni di euro raccolti da Airc in Veneto - Lotta alle neoplasie, 11 milioni di euro raccolti da Airc in Veneto - Quasi 70 progetti di ricerca e prevenzione finanziati da Airc, Associazione Italiana per la Ricerca contro il cancro, attraverso le sue campagne di sensibilizzazione ...