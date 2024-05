Ucraina - Kiev chiede ‘istruttori’ Nato. Usa dicono no

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – I paesi membri dellasi avvicinano all’invio di truppe in. L’obiettivo dell’Alleanza è mandare istruttori per addestrare le forze armate diimpegnate da oltre 2 anni nella guerra contro la Russia. E’ lo scenario che prospetta il New York Times, evidenziando che la decisione che potrebbe avvicinare Stati Uniti e Europa ad un coinvolgimento più diretto nel conflitto. Il quotidiano americano fa riferimento ad una richiesta esplicita avanzata dall’. Nelle ultime settimane, la situazione sul campo è peggiorata decisamente per il paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky, costretto a fare i conti con la carenza di uomini e in attesa dell’arrivo di tutte le armi che gli Stati Uniti si sono impegnati a inviare con l’ok al maxi pacchetto da 61 miliardi di ...

