Pergolettese | morto il patron Cesare Fogliazza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si è spento, all’età di 70 anni, compiuti il 5 maggio,, direttore tecnico edella, squadra del Girone A di Serie C 2023/2024. Da mesi aveva gravi problemi di salute. Ecco il comunicato del club: “CIAO! E’ con il cuore affranto e in lacrime, che dobbiamo comunicare la scomparsa, del nostro Direttore Generale. Tutti i Dirigenti, Tecnici, calciatori e tifosi sono vicino a Anna e alla Famiglia in questo tristissimo momento e porgono le più sentite condoglianze”. SportFace.

