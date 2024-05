Confronto tv Schlein-Meloni salta. Si muovono Sky e La7 : le proposte ai leader (Adnkronos) – Salta il Confronto tv tra Giorgia Meloni e Elly Schlein a Porta a Porta. Il duello tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Pd, in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, non può andare in onda sulla ...

