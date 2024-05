Giornata della ristorazione - sul Sentierone la danza dei sapori - Video

(Adnkronos) – È il Custoza Doc l’ unico vino partner di Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) in occasione della presentazione alla Camera della 2a edizione della Giornata della Ristorazione Italiana, in programma il 18 maggio. Il Custoza , ...

Giornata della ristorazione, sul Sentierone flash mob con gli chef bergamaschi - giornata della ristorazione, sul Sentierone flash mob con gli chef bergamaschi - Bergamo. Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centro della seconda edizione della giornata della ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamento, in programma il 18 ...

Le città dei tavolini all’aperto: dopo il Covid più dehors, e il governo li vuole per sempre - Le città dei tavolini all’aperto: dopo il Covid più dehors, e il governo li vuole per sempre - ROMA — Sui tavolini all’aperto di bar e ristoranti non si tornerà alle norme pre-Covid. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato, a margine della “giornata della Ristora ...

Giornata della Ristorazione 2024, il Custoza Doc unico vino partner di Fipe - giornata della ristorazione 2024, il Custoza Doc unico vino partner di Fipe - La presidente del Consorzio di tutela Roberta Bricolo: 'Orgogliosi di sostenere questo importante evento, condividiamo molti valori' ...