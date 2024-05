Internazionali | Sabalenka raggiunge Swiatek nella finale donne

Se in campo maschile ci sono state sorprese ed eliminazioni eccellenti, tanto da ritrovarsi in semi finale Tabilo contro Zverev e Jarry contro Paul, tutto come da copione invece per quanto riguarda il tabellone femminile degli Internazionali BNL ...

WTA Roma 2024: Iga Swiatek ancora in finale, battuta Coco Gauff nel pomeriggio degli Internazionali d’Italia - WTA Roma 2024: Iga Swiatek ancora in finale, battuta Coco Gauff nel pomeriggio degli internazionali d’Italia - Iga Swiatek vola per la terza volta in quattro anni in finale agli internazionali d'Italia di Roma. La leader del ranking WTA non fa sconti neanche a Coco ...

