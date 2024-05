Teotino | Difficile la cessione dell’Inter prima del 2027 Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) La situazione economicanon è delle migliori e questo lo sappiamo. Gianfrancochiarisce il caso su Sky Sport intorno a Steven Zhang, Pimco e Oaktree. SVILUPPI – Pimco, Oaktree e Steven Zhang stanno provando a trovare un’intesa per il futuro. Gianfrancospiega molto bene cosa non va: «I cinesi riescono ad arrivare fino alla fine. Sanno che l’escussione del pegno di Oaktree avrebbe una serie di controindicazioni per Oaktree stessa. Ad esempio i bilanci con forte indebitamento. Ci sono nuove scadenze nei prossimi anni a cui qualsiasi tipo di proprietà dovrà far fronte. Sono assolutamente impegnative, dovranno essere capitalizzate le perdite dei 3 anni precedenti.era stata sospesa per gli aiuti Covid negli anni 2020-2021-2022. Dal 2025 dovrà essere fatta questa ...