Attentato Fico scatena propaganda russa e rischio onde d’urto in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo cinque ore sotto i ferri in un lungo intervento chirurgico che ha visto impegnati due team medici, Robertresta in terapia intensiva. Le condizioni del primo ministro populista slovacco sono "gravi", ma si sono "stabilizzate": le prossime 24 ore si annunciano decisive.Il corpo del capo di governo è stato colpito più volte ieri, in un- la minaccia più grave alla vita di un leader europeo da decenni - capace di provocared'urto non soltanto nel piccolo paese dell'centrale, ma sull'intero continente: l`incidente ha infatti costretto l`a confrontarsi con quello che appare essere pura violenza politica - in piena campagna elettorale per le europee di giugno - in una regione sempre più polarizzata, contraddistinta da intense divisioni e in un Paese travagliato da ...