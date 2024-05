GTA 6 | Rockstar Games condividerà delle novità a tempo debito - precisa Take-Two

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 16 maggio 2024) GTA 6 è senza dubbio uno dei giochi più importanti ed attesi dal pubblico, con il CEO di-Two Interactive che hato chenuove informazioni e più in generalesul gioco soltanto “a“. Dopo aver rivelato il periodo di uscita ufficiale del sesto capitolo di Grand Theft Auto, il CEO del publisher americano, Strauss Zelnick, ha cercato di porre un freno ai tanti rumor che hanno infondato il web nelle scorse settimane e che vogliono il team di sviluppo americano pronto a condividerenuove immagini e del nuovo materiale promozionale. Ma in realtà le cose non stanno propriamente così, visto che Zelnick ha affermato che ulterioried ...