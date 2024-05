Niemeier in semifinale al Parma Ladies Open

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Jule, Renata Zarazua e Mayar Sherif sono le altre tre semifinaliste delpresented by Iren. Il WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Clubha visto concludersi tutti i match in programma sul Campo Centrale, in un pomeriggio frammentato dalla pioggia emiliana. Alla ripresa degli incontri, la tedescaha sconfitto Zeynep Sonmez per 6-3 7-5, conquistando così lache la vedrà opposta alla testa di serie numero quattro Anna Karolina Schmiedlova. A seguire, Renata Zarazua ha staccato il pass per il penultimo atto battendo Peyton Stearns con un doppio 6-4, mentre in serata Mayar Sherif ha vinto contro Kamilla Rakhimova per 6-3 7-5. Venerdì 17 maggio sarà tempo di semifinali: la giornata si aprirà con un match di ...