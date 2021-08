Vanessa Ferrari | hai vinto la tua Odissea Navigatrice peregrina | la medaglia olimpica è la tua bussola

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ricordiamo benissimo, come se fosse ieri, quello che successe domenica 8 ottobre 2017: finale al corpo libero dei Mondiali, enorme chance di conquistare unadopo la delusione delle Olimpiadi di Rio 2016 e una stagione praticamente non disputata. L’esercizio è di grande sostanza e ci sono tutte le credenziali per sognare in grande, ma la diagonale tempo-Tsukahara è letale:si rompe il tendine d’Achille. Nel giro di un mese avrebbe compiuto 27 anni: ai più sembrava fosse finita la sua carriera. Ci abbiamo creduto in pochi, a dire il vero, ma come non si può avere fiducia in una ragazza che si è rialzata decine di ...