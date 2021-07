Caso Denise Pipitone, nuovo mistero: la ex PM e le sue false dichiarazioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Abbiamo imparato a conoscerla per le sue frequenti apparizioni nei programmi televisivi, dove affermava di possibili depistaggi nel periodo in cui era lei ad occuparsi del Caso Denise Pipitone. Ora l’ex PM di Marsala e attuale giudice del lavoro presso il Tribunale di Sassari, Maria Angioni, è chiamata a comparire davanti al giudice di Marsala, con l’udienza fissata per il prossimo 23 dicembre. LEGGI ANCHE => Caso Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta svela il nome contenuto nella lettera anonima Stando a quanto rivelato anche dal quotidiano “La Stampa”, l’accusa per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 luglio 2021) Abbiamo imparato a conoscerla per le sue frequenti apparizioni nei programmi televisivi, dove affermava di possibili depistaggi nel periodo in cui era lei ad occuparsi del. Ora l’ex PM di Marsala e attuale giudice del lavoro presso il Tribunale di Sassari, Maria Angioni, è chiamata a comparire davanti al giudice di Marsala, con l’udienza fissata per il prossimo 23 dicembre. LEGGI ANCHE =>, l’avvocato Frazzitta svela il nome contenuto nella lettera anonima Stando a quanto rivelato anche dal quotidiano “La Stampa”, l’accusa per ...

